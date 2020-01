Italia U19, Riccardi e Calafiori convocati per l’amichevole con la Spagna

Riccardo Calafiori e Alessio Riccardi sono presenti tra i 22 convocati dell’Italia Under 19 del tecnico Alberto Bollini. Gli azzurrini affronteranno mercoledì 15 gennaio i pari età della Spagna in amichevole. Per Calafiori si tratta della prima chiamata con la Nazionale U19. Questo l’elenco completo:

Portieri: Alessandro Russo (Sassuolo), Stefano Turati (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Davide Ghislandi (Atalanta), Micheal Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina), Destiny Iyenoma Udogie (Hellas Verona);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Simone Panada (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Heubang Tongya (Juventus);

Attaccanti: Matias Fonseca (Inter), Roberto Piccoli (Atalanta), Edoardo Vergani (Inter).

