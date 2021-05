Italia, siero di speranza

Il Messaggero (A. Angeloni-E.Bernardini) – L’Europeo dell’Italia parte già oggi. Via alla prima convocazione del ct Mancini: quella per le vaccinazioni. Allo Spallanzani di Roma un gruppo, a Milano, all’Humanitas, un altro.

La Nazionale del Mancio è pronta per l’immunizzazione in vista della rassegna irridata: l’operazione è stata concordata con il governo, col ministro della salute Roberto Speranza e con la struttura commissariale per l’emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo.

A ricevere la dose saranno solo i calciatori e lo staff. Una disparità rispetto agli Azzurri che andranno a Tokyo. In quel caso anche i ct e gli altri membri riceveranno il vaccino. L’Europeo parte l’11 giugno (partita inugurale all’Olimpico tra Italia e Turchia) ma gli azzurri si raduneranno in Sardegna per il pre-ritiro dal 24 maggio per poi disputare due amichevoli, una venerdì 28 alle 20.45 contro il San Marino alla Sardegna Arena, la seconda venerdì 4 giugno, sempre alle ore 20.45, al Dall’Ara di Bologna contro la Repubblica Ceca.