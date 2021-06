Italia-Repubblica Ceca, Spinazzola dal 1′

Il c.t. Roberto Mancini ha reso nota la lista dei calciatori che partiranno titolari nell’amichevole contro la Repubblica Ceca, in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’ultima prima dell’inizio degli Europei. Il giallorosso Leonardo Spinazzola fa parte degli 11 che scenderanno in campo dal 1′, insieme a lui anche Alessandro Florenzi. In panchina Bryan Cristante, non convocato Lorenzo Pellegrini.