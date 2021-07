Italia, possibile rottura del tendine d’Achille per Spinazzola che è uscito dal campo in lacrime

Problemi per Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro della Roma ha accusato un infortunio muscolare al 76′ di Belgio-Italia. Il giallorosso si è fermato per un problema alla coscia sinistra ed è stato costretto al cambio (al suo posto è entrato Emerson Palmieri). L’azzurro ha lasciato il campo in lacrime.

I primi aggiornamenti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky, non sono però confortanti e aprono ad una prospettiva ben diversa. Dal suo entourage filtra la possibilità che il terzino della Roma abbia riportato la rottura del tendine d’Achille.