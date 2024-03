Dopo l’atterraggio degli Azzurri in America, dove si terranno le amichevoli con Venezuela ed Ecuador, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato ai microfoni del Tg2. Questo il suo commento sull’Italia e sul gruppo dei convocati di Luciano Spalletti: “Rivedo in questa Nazionale tanta compattezza e felicità di essere qui e ci prepareremo per dare tutto quello che abbiamo. Se basterà lo vedremo a giugno, ma di sicuro nessuno di noi uscirà mai dal campo o dal ritiro senza aver dato tutto quello che ha”.