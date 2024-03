Corriere dello Sport (R. Maida) – La protesta cresce, tra le piazze reali e quelle virtuali. I tifosi della Roma si ribellano al forte aumento dei biglietti imposto dalla società per il quarto di Europa League contro il Milan. Domenica uno striscione esposto prima della partita contro il Sassuolo nei dintorni dell’Olimpico, firmato Curva Sud, conteneva un messaggio inequivocabile: “Non giocate con i sentimenti della nostra gente. Se questo è il prezzo… non valete niente”.

I destinatari, nemmeno tanto generici, sono i Friedkin, giustamente elogiati per la politica post Covid che aveva avvicinato il pubblico allo stadio con i prezzi popolari ma ora criticati per il clamoroso rincaro. Proprio un biglietto di Curva Sud, che lo scorso anno si poteva comprare per l’omologo quarto di finale contro il Feyenoord a 26 euro, adesso ne costa quasi 53 euro commissioni e prevendita incluse.

Questo tra l’altro è il prezzo che viene richiesto a chi già possiede un abbonamento in campionato o coppa. Chi invece si avventurerà alla caccia di un biglietto per l’evento singolo senza essere fidelizzato alia Roma, dovrà pagare ancora di più: una curva costerà circa 60 euro ammesso che qualche biglietto rimanga nella fase di vendita libera che comincia (e forse finirà) domani.