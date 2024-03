La Stampa (N. Bacile) – Tutti allo stadio. Ci si ritrova quotidianamente ad analizzare tutti i problemi, tanti e importanti, di cui soffre il nostro calcio. Ma la passione dei tifosi resiste. Anzi, sembra aumentare. Perché se è vero che uno dei temi più urgenti è quello rappresentato dalle strutture troppo spesso non all’altezza salvo qualche rara eccezione, è altrettanto vero che la gente sta tornando a popolare gli spalti come non capitava da quasi trent’anni.

Per la prima volta dal 1999/2000, infatti, la media spettatori a partita ha sfondato il muro delle 30 mila unità, assestandosi quando mancano appena nove giornate al termine del campionato a quota 30.763: mai negli anni Duemila era capitato. Numeri importanti, a tratti impressionanti se vengono paragonati a quelli del periodo pre-Covid: il dato medio dell’intera serie A registra un +20,7% (erano 25.481), soprattutto nei grandi centri come Milano, Roma e Napoli c’è stato un aumento del flusso di presenze allo stadio che trasforma questo in un autentico fenomeno di massa.