Italia, niente convocazione per Zaniolo: fastidio al flessore durante Roma-Empoli

Dopo l’infortunio di Matteo Pessina, Nicolò Zaniolo ha sperato nella convocazione con l’Italia per la Nations League. Per il numero 22, però, non arrivano grandi notizie. Contro l’Empoli ha riportato un fastidio al flessore, quindi non può rispondere all’eventuale chiamata di mister Mancini. Lo riporta Emanuele Zotti de Il Tempo.

❌ Nicoló #Zaniolo non risponderà alla chiamata di Mancini a causa di un fastidio al flessore accusato durante #RomaEmpoli: niente Nazionale per il numero 22 @tempoweb #ASRoma pic.twitter.com/MqWFKDFDWU — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) October 3, 2021