Italia, problema al piede per Mancini: torna a Roma a scopo precauzionale

Le Nazionali non sorridono alla Roma. Dopo l’infortunio di Matias Vina con la selezione dell’Uruguay, si ferma un altro romanista. Gianluca Mancini ha infatti lasciato il ritiro azzurro per far rientro nella Capitale. Non è c’è però nulla di allarmante. Il difensore giallorosso è rientrato solamente a scopo precauzionale per un dolore al piede. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.

Più nel dettaglio, dovrebbe trattarsi di un’infiammazione del III nervo digitale comune, nervo sensitivo presente tra il 3 e 4 dito del piede. Mancini è in dubbio per la sfida con il Sassuolo. Lo riporta calciomercato.com.