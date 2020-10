Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato intervistato durante l’evento SportLab, per i 75 anni del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ed ha parlato anche del recupero di Zaniolo in vista dell’Europeo. Queste le sue parole:

“Mi aspetto il suo recupero per l’Europeo, sono tranquillo. Ha il tempo per recuperare e a marzo sarà di nuovo pronto. Per l’Europeo non ci saranno problemi“.