Italia, Mancini chiama 34 giocatori

Il Tempo – Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha convocato 34 calciatori per il ciclo di tre gare in 8 giorni. Si comincia con l’amichevole contro la Moldova in programma mercoledì 7 ottobre a Firenze, poi l’Italia proseguirà il suo percorso nella Nations League con altri due match; domenica 11 ottobre sarà di scena a Danzica contro la Polonia e mercoledì 14 ottobre a Bergamo ospiterà i Paesi Bassi. Tra i 34 convocati, presenti anche i quattro romanisti Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.