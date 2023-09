Mancini è stato sostituito per un infortunio ai flessori durante il match contro la Macedonia del Nord valido per le qualificazioni di Euro24. Nei prossimi giorni con gli esami del caso si capirà l’entità del problema. Il vicecapitano giallorosso probabilmente non sarà disponibile per la sfida contro l’Ucraina e quindi, come Pellegrini, potrebbe abbandonare il ritiro azzurro per tornare a Trigoria.