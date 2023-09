Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il Belgio vince a Baku ma contro un’Azerbaigian di De Biasi sul pezzo e sempre vivo in partita. Alla fine la qualità e l’esperienza (e un pizzico di fortuna sul gol) hanno fatto la differenza per la squadra di Domenico Tedesco e ora i dieci punti in classifica, gli stessi dell’Austria, proiettano i diavoli rossi al primo posto e con un piede già verso gli Europei. A decidere il gol di Carrasco al 38′, una deviazione vincente sul tiro del giovane Bakayoko. Una rete propiziata da uno degli uomini più osservati della Dalga Arena di Baku: Romelu Lukaku. Ebbene, la notizia principale è che l’attaccante non ha avuto problemi fisici nonostante un campo non in buone condizioni (eufemismo) e un momento decisamente poco fortunato per i giocatori della Roma.

BUONI SPUNTI

Anzi, a dirla tutta Lukaku ha mostrato sicuramente una forma fisica molto buona, mentre il ritmo partita è da migliorare. Tedesco lo aveva detto alla vigilia della gara: “Non ha i novanta minuti nelle gambe“, e infatti gliene ha concessi 66 ma sicuramente positivi. Scalpitava Big Rom, aveva tanta voglia di giocare, di mostrare i suoi progressi atletici dopo un’estate vissuta in solitaria, a lavorare individualmente con il suo fedele preparatore atletico senza perdere la forma ma solo quel ritmo partita che adesso tra Roma e Belgio sta recuperando.