Italia-Argentina a giugno 2022

Corriere dello Sport (F. Patania) – Messi o Donnarumma? Sarà un po’ come tornare indietro nel tempo, ripensando a Kempes, Ardiles e al gol di Bettega ai Mondiali del ’78 oppure a Schillaci, Baggio, Maradona e Bilardo al San Paolo di Napoli, 3 luglio 1990, quando Zenga venne anticipato da Caniggia e il sogno azzurro di arrivare alla finale di Roma affogò nel silenzio.

Italia e Argentina per la prima volta nella storia si affronteranno in una finale e si contenderanno la Coppa Intercontinentale, nata e ufficializzata da Conmebol e Uefa. Appuntamento a giugno 2022 per la prima edizione, data e sede da stabilire. Si replicherà nel 2024 e nel 2026 tra le vincenti di Coppa America ed Europeo.