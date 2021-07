Italia, anche Spinazzola col gruppo a Londra – FOTO

La promessa è stata mantenuta. Anche Leonardo Spinazzola è con l’Italia in quel di Londra dove domani si giocherà la finale di Euro2020 a Wembley. Un torneo sfortunato per l’esterno della Roma che, nonostante sia stato uno dei migliori giocatori della competizione, ha dovuto abdicare contro il Belgio per l’infortunio al tendine d’Achille. Tante manifestazioni di affetto degli Azzurri fino al coro dopo la vittoria contro la Spagna in semifinale.