Continuano le gare delle nazionali valide per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Questa sera allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík va in scena Islanda-Armenia, con il giallorosso Henrikh Mkhitaryan che scenderà regolarmente in campo dal 1′ con la fascia da capitano al braccio.