Ira Pallotta: “Partita vergognosa”

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma è in caduta libera. Da sette anni non perdeva in campionato cosi tante partite, nove. Ma sopratutto sembra non esser mai tornata in campo con la testa e con le gambe dopo i mesi di “vacanza” imposti dal Coronavirus.

Una Roma che non sogna più la Champions e che mette sempre più a rischio anche la partecipazione alla prossima Europa League. La crisi tra giocatori e allenatore è totale e il campo lo dimostra. Anche Pallotta da Boston ieri ha espresso il suo pensiero: “Una partita vergognosa”.