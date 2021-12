Iosif (all. Rapid Bucarest): “Sogno di inaugurare il nuovo stadio con la Roma”

Mentre la Roma avvierà ben presto i lavori per il nuovo stadio – a gennaio Dan e Ryan Friedkin incontreranno il sindaco Gualtieri – altrove c’è chi è pronto a veder sorgere il proprio impianto. È il caso del Rapid Bucarest, che per febbraio 2022 si appresta a veder concluso il proprio impianto.

Per l’inaugurazione, Mihai Iosif – tecnico del club – vorrebbe organizzare una serata di gala: “Mi piacerebbe farlo contro la Roma, chiamerò Mourinho per capire se sarà possibile anche se so già per certo che è un desiderio che non potrà realizzarsi”, le parole riportate da sport.ro.