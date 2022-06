Inter, visite mediche per Mkhitaryan. Poi la firma sul contratto

Sta per iniziare la nuova avventura di Henrikh Mkhitaryan con la maglia dell’Inter. L’armeno oggi si è sottoposto alle visite mediche divise in due parti: prima all’Humanitas di Rozzano, poi al Coni per ricevere l’idoneità. Una volta terminati i controlli andrà nella sede dell’Inter per firmare il contratto biennale: il centrocampista guadagnerà un base fissa 3,3 milioni netti, ma con bonus abbastanza semplici da raggiungere potrà superare i 4 milioni a stagione. La Roma aveva provato un rilancio per un contratto da 4 milioni per un anno con opzione per un’ulteriore seconda stagione, i nerazzurri hanno avuto la meglio assicurandogli un biennale e la possibilità di giocare la Champions.