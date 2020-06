Serie A, Inter-Sassuolo 3-3, pareggio pirotecnico a San Siro

È terminata Inter-Sassuolo, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A 2019-2020. Partita spettacolare e ricca di sorprese, terminata 3 a 3. Tre gol a tempo, con la prima fazione che ha visto gli ospiti passare in vantaggio grazie alla rete di Caputo al quarto minuto, prima di farsi riprendere dai gol di Lukaku (rigore) e Biraghi. A 9 minuti dal novantesimo, il pareggio di Berardi, sempre dagli undici metri. Per i padroni di casa nuovo vantaggio al minuto 86 con la rete di Borja Valero, prima del definitivo 3 a 3 di Magnani all’89’. L’Inter sale così a 58 punti, momentaneamente a -4 dalla Lazio che tra pochi minuti scenderà in campo contro l’Atalanta.