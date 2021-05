Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Fuzato e Mirante si giocano il posto. Santon avanti a Peres per la fascia sinistra

Pagine Romaniste – Terzultima partita di questa stagione per la Roma che affronta l’Inter Campione d’Italia a San Siro. Qualche dubbio da sciogliere per Fonseca con Mirante e Fuzato che si giocheranno il posto fino alla fine. In difesa torna Mancini dalla squalifica, mentre Kumbulla è favorito su Ibanez. A centrocampo confermato Darboe dopo le ottime apparizioni contro Manchester e Crotone. Davanti Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO (4-1-4-1)

Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe; Pedro, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (4-1-4-1)

Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe; Pedro, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (4-1-4-1)

Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Santon; Darboe; Pedro, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.