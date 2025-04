La partita tra Inter-Roma è stata molto spezzettata: tra falli e proteste, gli episodi che hanno interrotto la partita, facendo arrabbiare i nerazzurri, sono diversi. Uno di questi, come riporta Davide Bernardi sul sito calciomercato.com, ha dato vita a un siparietto, quello tra Ranieri e Darmian.

Nello specifico, a seguito di un pestone subito da Frattesi, l’allenatore giallorosso si è rivolto all’esterno nerazzurro dicendo: “Siete forti in tutto, siete forti in tutto”. Il senso della frase è un invito a non protestare. Un siparietto che si chiude con una battuta, sempre tra Ranieri e Darmian: “Ma che vuoi pure fare il mio lavoro?”.