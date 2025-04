La corsa europea della Roma non conosce soste. Dopo il preziosissimo successo a San Siro contro l’Inter, la squadra di Claudio Ranieri è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per affrontare la Fiorentina in un match chiave per consolidare la zona coppe. La Champions League dista appena due punti, ma con un calendario complicato e la classifica cortissima, ogni dettaglio può fare la differenza. Il fischio d’inizio è fissato per le 18 allo stadio Olimpico, per la 35ª giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Ranieri dovrebbe confermare gran parte della formazione vittoriosa a Milano. In difesa il trio Celik-Mancini-N’Dicka proteggerà Svilar, mentre sugli esterni si candida a tornare titolare Saelemaekers, con Angelino confermato sulla corsia opposta. A centrocampo, Cristante e Koné restano favoriti, anche se Paredes spera in una maglia visto il completo inutilizzo nella gara di Milano. Dietro la punta, Soulé e Pellegrini o Baldanzi, saranno i riferimenti, con Dovbyk pronto a guidare l’attacco. Tuttavia, non è da escludere un ritorno alla coppia offensiva con Shomurodov: in quel caso, il modulo cambierebbe e Saelemaekers potrebbe accomodarsi di nuovo in panchina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Richardson, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmunsson, Kean.

Dove vedere la partita:

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile in streaming tramite app o sito ufficiale su smartphone, PC e tablet.