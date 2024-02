Alla vigilia di Roma-Inter, in programma domani alle ore 18 allo stadio Olimpico, la squadra nerazzurra ha svolto la rifinitura presso il proprio centro sportivo. Questo quanto comunicato dal club: “Prima della partenza per Roma, i nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d’allenamento al Suning Training Centre agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff”. Assente Sensi per influenza oltre che Frattesi e Cuadrado.