Domani alle 18 la Roma ospiterà l’Inter allo Stadio Olimpico per la 24esima giornata di Serie A. Mister Daniele De Rossi potrà contare sull’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per Abraham, che dovrebbe rientrare il prossimo mese. Sia Smalling, che Spinazzola e Renato Sanches nella rifinitura di oggi pomeriggio si sono allenati in gruppo e domani saranno regolarmente in panchina.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA