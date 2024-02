Amadeus in conferenza stampa ha parlato del match dell’Olimpico di domani sera. Accanto a lui la grande tifosa giallorossa Lorella Cuccarini che sarà insieme a lui al Festival di Sanremo. Queste le parole del conduttore:

“Guardarò la partita. Domani sera ci sarà lei che tifa Roma, ma non la guardaremo insieme. Sarà l’unico momento in cui non le vorrò bene al 100%. Dipende dal risultato“