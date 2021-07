Inter, Marotta risponde a Mourinho sugli stipendi: “È una volpe, abituato a stuzzicare gli avversari”

A margine del sorteggio del calendario di Serie A è intervenuto Beppe Marotta. L’amministratore dell’area sport dell’Inter ha risposto a Mourinho. Nella conferenza stampa di presentazione come allenatore alla Roma, il tecnico portoghese si era soffermato sulla questione stipendi del club nerazzurro (“È facile vincere se poi non paghi gli stipendi“).

Queste le parole di Marotta: “Non è questa l’occasione per fare polemica, non mi va. Mourinho lo si capisce da tempo, è una volpe. È abituato a stuzzicare gli avversari, ad innervosirli o, forse, a stimolarli. Sto al gioco, siamo qui per cercare di divertire e questi siparietti servono. Se mi sento più innervosito o stimolato? La seconda“.