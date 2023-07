Tuttosport (Federico Masini)- Nonostante la nuova frenata sul fronte Brozovic, l’Inter comunque ieri sera ha portato avanti i colloqui per Frattesi. L’idea del club nerazzurro rimane quella di girare la somma ricevuta dall’Al-Nassr alla società emiliana, con l’aggiunta del cartellino di Mulattieri. In tutto, circa 30 milioni, cifra quindi lontana dalla valutazione data al centrocampista da Carnevali: “Crediamo che il valore di Frattesi sia superiore alle proposte arrivare e se ci saranno opportunità , bene, altrimenti potremmo continuare con Frattesi”. Tattica per tenere alto il prezzo, quella del direttore del Sassuolo, ma intanto la squadra neroazzurra ha sfruttato la serata per tenere in “caldo” il tema. Cena a cui ha preso parte anche l’agente dell’azzurro, Riso.