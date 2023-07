La Gazzetta dello Sport (A. Gozzini) – Tra 49 giorni sarà di nuovo Serie A: è ufficiale, il campionato ripartirà nel week-end del 19-20 agosto. Per il 26 maggio 2024, ultimo turno, si conosceranno tutti i verdetti: spazio poi agli Europei. In mezzo ci sarà più tempo a disposizione per distendere il calendario (cerimonia di presentazione mercoledì a mezzogiorno, diretta Dazn e sul canale Youtube della Lega): senza più il Mondiale invernale gli impegni del campionato potranno essere gestiti con meno stress.

La prima conseguenza è che la Serie A 2023-2024 avrà un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre. Sono invece quattro le soste fissate per lasciare spazio alle nazionali. A settembre, ottobre e novembre soro previsti doppi turni di qualificazioni europee: gli azzurri campioni giocheranno il 9 settembre 2023 contro la Macedonia del Nord, tre giorni più tardi ospiteranno l’Ucraina. In mezzo, domenica 10, il campionato si fermerà. Stessa situazione un mese dopo: Italia contro Malta il 14 ottobre e in Inghilterra il 17. Domenica 15 niente Serie A. Le qualificazioni si concluderanno a metà novembre: ancora Italia-Macedonia del Nord (il 17), e Ucraina-Italia il 20. Domenica 19 campionato a riposo. Sempre per concedere spazio agli azzurri, Serie A ferma domenica 24 marzo 2024. Niente sosta di Natale: si giocherà sabato 23 dicembre.

Tutti in campo anche sette giorni più tardi, il 30: e ancora sabato 6, per l’Epifania, nonostante l’opposizione dell’AIC. Al primo turno del nuovo anno non parteciperanno Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter, impegnate nelle Final Four di Supercoppa Italiana (tra il 4 e 1’8 in Arabia): recupereranno tra il 23 e il 24 gennaio. La Coppa Italia inizierà il 6 agosto con il turno preliminare, finale il 15 maggio.