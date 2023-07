Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ieri sera è arrivata l’ultima cessione della Roma al 30 giugno utile per avvicinarsi ai 28 milioni di plusvalenza richiesti da Nyon: Carles Perez al Celta Vigo per 5,2 milioni di euro più il 5% della rivendita. Non proprio la cifra che avrebbe voluto il club giallorosso, profondamente risentito sia con lo spagnolo sia con il Celta Vigo per i loro atteggiamenti nella trattativa della scorsa estate e per quella attuale.

In un mese la Roma ha chiuso le cessioni di Tahirovic all’Ajax (7,5 milioni più uno di bonus), Kluivert al Bournemouth (11 più uno di bonus), Volpato e Missori al Sassuolo (7,5 per il trequartista, 2,5 per il terzino). Per questi ultimi due più il centrocampista bosniaco la Roma si è assicurata anche il 15% della futura rivendita. E non c’è da preoccuparsi se nel conto totale balla qualche milione in meno, l’Uefa valuterà non solo la cifra realizzata ma anche lo sforzo compiuto per raggiungerla.

Adesso, aperta ufficialmente la nuova stagione, il gm potrà studiare il mercato senza affannarsi sulle scadenze, ma solo sugli acquisti richiesti da Mourinho per avere il prima possibile una rosa completa. Acquisti, ma anche le cessioni dei prescelti a salutare per fare cassa in modo da creare il tesoretto utile per rinforzare la rosa. Quei giocatori quindi che sono stati risparmiati dal discorso plusvalenze per evitare una svendita.

Il primo in uscita è Roger Ibañez, ora in Brasile e in attesa di comunicazioni da parte del suo entourage sulla sua prossima squadra. Il centrale piace in Premier League, il Tottenham e il Fulham hanno chiesto informazioni e la Roma ha risposto con una richiesta di circa 25-30 milioni di euro. Di certo questa – insieme alla probabile cessione di Viña al Bournemouth – sarà la cessione più semplice rispetto agli altri nomi in uscita.

Karsdorp è in cerca di un club con il quale ricominciare: il patto di non belligeranza con Mourinho riguardava la stagione appena conclusa, e il suo addio è inevitabile dopo lo strappo dello scorso novembre. Si cercano acquirenti per lui e per Shomurodov che ha uno stipendio alto ed è stato pagato diciotto milioni due stagioni fa. L’altra uscita potrebbe riguardare Spinazzola, cercato dall’Al-Ahli ma al momento senza offerte ufficiali. Roma disposta ad ascoltare proposte per l’esterno, così come per Ola Solbakken che ha attirato l’interesse dell’Hoffenheim e di altri club tedeschi.