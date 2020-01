Inter e Roma, che intrigo: spunta lo scambio tra Politano e Spinazzola. Suso, un rebus

La Roma impacchetta un affare lampo con l’Inter: a Milano andrà Spinazzola, rimasto nelle retrovie della rosa di Fonseca, mentre nella capitale tornerà dopo anni Matteo Politano. Sono da limare ancora i dettagli economici, visto che ad Appiano Gentile valutano quest’ultimo 25 milioni. Il colpo di scena è arrivato ieri all’ora di cena, quando ancora si riteneva più probabile la virata dei capitolini su Suso del Milan. Evidentemente l’infortunio di Zaniolo ha messo in subbuglio (indirettamente) l’asse di mercato Roma-Milano-Barcellona. Venerdì le due milanesi avevano trovato l’accordo per uno scambio Politano-Kessie sulla base di 30 milioni per ciascuno che avrebbe garantito una plusvalenza non indifferente per due giocatori fuori dagli schemi dei loro allenatori. In alternativa al centrocampista rossonero, ritenuto necessario da Conte, i nerazzurri si concentreranno su Vidal del Barcellona. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.