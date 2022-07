Inter e Dybala si desiderano, ma è più da Milan. Napoli e Roma nel nome di Diego e Totti

La Gazzetta dello Sport (L.Garlando) – Tutti a caccia di Paulo Dybala che, a 50 giorni dalle lacrime piante per l’addio alla Juve, galleggia ancora in un futuro incerto Tra Inter e Milan, resistono la candidatura di Napoli e Roma, nonostante le parole di Totti. A proposito di Totti… È stato proprio Francesco ad aprire (“Gli darei il mio 10″) e a chiudere (“Non viene più, Va altrove”) il sogno Dybala.

Su Zaniolo, Totti ha appena detto: “Se va alla Juve, nessun dolore”. Ecco. L’eventuale partenza di Nicolò, dopo quella di Mkhytarian, libererebbe un posto da rifinitore al fianco di Lorenzo Pellegrini e porterebbe le risorse per alimentare il sogno Dybala che, con la benedizione di Totti, potrebbe diventare il nuovo re dell’Urbe.

Il triangolo Dybala, Pellegrini, Abraham ammasserebbe una qualità tecnica e offensiva che pochi altri possono permettersi. Per l’attaccante inglese aumenterebbero le coccole in rifinitura. José Mourinho, che conquistò il mondo con un 10 come Wesley Sneijder, arrivato a un passo dal Pallone d’oro, saprebbe come schierarlo e come motivarlo al meglio.