Inter, casting a destra. Florenzi in pole

La Gazzetta dello Sport (V.D’Angelo) – Nonostante debba ancora arriva l’ufficialità di Simone Inzaghi, l’Inter si sta già muovendo per fare qualcosa sul mercato. La partenza di Hakimi apre una voragine a destra non semplice da tappare. La soluzione potrebbe arrivare direttamente da Parigi. Il PSG non riscatterà Alessandro Florenzi che tornerà alla Roma, ma sarà soltanto di passaggio. Troppo alto lo stipendio e troppo comoda la possibilità di mettere a segno una plusvalenza per la società giallorossa. L’esterno viene da un’ottima stagione e il suo arrivo era già stato caldeggiato da Conte. Si parla di un affare da 6-8 milioni di euro.