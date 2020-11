Inter, Brozovic “debolmente positivo” al Coronavirus. Salta la sfida al Sassuolo

Il campionato di Serie A 2020/21, come anche la fine del precedente, è caratterizzato sicuramente da un’enorme ed ingombrante variabile legata al Covid-19. Le società, con l’avanzare della pandemia in Italia, si trovano di fronte ad assenze imprevedibili, che mettono sicuramente in difficoltà la programmazione e la preparazione delle gare. L’Inter ora dovrà fare i conti con la nuova positività al Coronavirus di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che era risultato negativo nella giornata di ieri, come comunicato dalla società nerazzurra su Twitter, è risultato “debolmente positivo” al test di questa mattina. Brozovic salterà dunque la gara contro il Sassuolo, in programma oggi alle 15. Di seguito, il tweet originale:

📣 | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per #SassuoloInter 👇 https://t.co/UY7EUbG3tg — Inter (@Inter) November 28, 2020