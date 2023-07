Inizia ufficialmente il ritiro in Algarve. Ieri pomeriggio la Roma è atterrata in Portogallo dove, per il secondo anno, lavorerà per preparare al meglio la prossima stagione. Mourinho torna dunque a casa dove troverà sicuramente risposte sulle condizioni dei suoi. La squadra in questi minuti si appresta ad effettuare il primo allenamento e la società ha deciso di condividere un video su Twitter con l’arrivo dei giocatori: “Pronti per il primo allenamento” le parole del club.