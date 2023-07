Arrivano brutte notizie dal Portogallo. Infatti dopo essere uscito per un fastidio nell’amichevole contro il Latina, Solbakken oggi si è sottoposto a degli esami per capire l’entità dell’infortunio. I risultati non sono stati positivi poiché hanno evidenziato un affaticamento alla coscia destra. Questo non permetterà al norvegese di allenarsi con la squadra, ma lo costringerà ad alcuni giorni di terapia e di allenamento individuale. Per fortuna dei giallorossi il giocatore potrà tornare a disposizioni in tempi brevi.