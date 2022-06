Inghilterra-Italia, Pellegrini e Abraham dal 1′

L’Italia scende in campo alle 20:45 contro l’Inghilterra per la terza sfida del girone C della Nations League. Gli Azzurri al momento sono in testa al gruppo con quattro punti, seguiti dall’Ungheria a tre, Germania terza con due punti e Inghilterra ultima con un punto. Tra gli undici titolari scelti dal c.t. Mancini figura anche il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, per l’Inghilterra subito in campo il giallorosso Tammy Abraham. Queste le formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini.

INGHILTERRA (4-2-3-1):Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham.