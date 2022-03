Tammy Abraham è stato convocato in Nazionale dal ct Gareth Southgate. Questa è la terza convocazione nella Nazionale Inglese per l’attaccante da quando veste la maglia giallorossa. L’Inghilterra si prepara a disputare due amichevoli in vista dei Mondiali: la prima contro la Svizzera sabato 26 marzo e la seconda contro la Costa d’Avorio martedì 29.

Here it is… your #ThreeLions squad for March! 🦁 — England (@England) March 17, 2022