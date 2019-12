Infallibile dal dischetto, ecco come è rinato Perotti

Che il calcio sia scienza inesatta, dannatamente legata a episodi o umori volatili, lo conferma la vicenda di Diego Perotti, che appena una ventina di giorni fa era sull’orlo del baratro e oggi festeggia l’ennesima rinascita. La sua sliding door è stata la partita contro il Verona. Dopo la brutta prestazione con il Monchengladbach, anche in quella partita non entra al massimo nel match. Poi Gunter trattiene Dzeko in area e dal dischetto si presenta lui. Dopo il gol l’argentino sembra tornato quello dei bei tempi, ricomincia a dribblare come fa quando è in salute. Lo riporta Il Corriere dello Sport.