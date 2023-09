Il Romanista (D. Fidanza) – La Roma rischia di non avere i tifosi al proprio seguito nelle prossime due trasferte. Il prossimo 21 settembre i giallorossi inizieranno la loro avventura in Europa League in casa dello Sheriff Tiraspol, ma la squadra di Mourinho non potrà contare sul supporto della propria gente a causa del veto imposto dopo i fatti di Budapest.

Ma non finisce qui. Dopo lo Sheriff la Roma volerà, tre giorni dopo, a Torino per la quinta giornata di campionato. Anche in questo caso esiste la possibilità che ai tifosi venga imposto il divieto di trasferta. In quella stessa giornata di campionato si disputerà anche Bologna-Napoli e i timori della Questura riguardano la possibilità che la tifoseria giallorossa e partenopea possano incrociarsi dopo gli scontri dello scorso 8 gennaio sull’A1. Per maggiore chiarezza a riguardo, bisognerà attendere la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni. Se esiste la possibilità che nelle prossime due trasferte la Roma non avrà i suoi tifosi al seguito, è altrettanto vero che all’Olimpico la musica cambierà. Per Roma-Empoli sono attese circa 60k persone a una settimana di distanza dalla gara. La prima in casa in Europa League invece sarà contro il Servette dove sono previste 51k persone, con l’Olimpico a capienza ridotta a causa della sanzione Uefa.