Incontro Friedkin-Raggi, ma sullo stadio è stallo

Corriere dello Sport (G.Marota) – Tutti i riflettori su Mourinho con i Friedkin che continuano l’opera di consolidamento del club. Mentre Roma si preparava ad accogliere lo Special One, il proprietario giallorosso e suo filgio hanno incontrato in Campidoglio la Sindaca Raggi. Una chiacchierata durata 10 minuti, prima che alla Terrazza Caffarelli si accendessero i microfoni per la conferenza stampa. Formalmente c’è stato un saluto istituzionale, ma un rapido confronto sullo stadio si è avuto. Perchè la revoca della delibera di pubblica utilità tarda ad arrivare?

Leggi anche: Sul caso Dzeko è criptico, ma lo ha rassicurato

La Raggi ha illustrato brevemente l’impasse politico, generato dal timore di esporre l’amministrazione a una causa milionaria da parte di Eurnova. Ieri il gruppo dei 5 Stelle in assemblea capitolina ha chiesto alla Sindaca di ritirare la delibera per “attualizzarla” in virtù del nuovo interlocutore. Troppi mal di pancia, con una maggioranza non più saldissima dopo le spaccature delle scorse settimane. La Roma osserva con preoccupazione lo stallo. Senza prendere parte alla disputa tra i candidati alle elezioni valutano aree e possibilità.