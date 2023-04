Incontro con l’agente di Dybala per il rinnovo. Obiettivo ritocco ed eliminazione clausola

La partita tra Roma e Sampdoria è stata vista allo stadio Olimpico anche da Antun, agente di Paulo Dybala, andato in gol ieri dal dischetto e sarebbe stata l’occasione per incontrare Tiago Pinto. La società giallorossa è pienamente convinta dalle prestazioni della Joya e vorrebbe eliminare la clausola da 12 milioni presente nel suo contratto, con un ritocco di ingaggio. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l’offerta potrebbe essere anche superiore ai 6 milioni (con bonus) precedentemente pattuiti, pur di eliminare la clausola rescissoria, ma sono necessarie delle garanzie, come la prossima Champions League ed il nodo sul futuro dello Special One.