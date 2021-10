Momenti di tensione nello stadio dell’Andorra dove è divampato un incendio tra le due panchine. Domani sera, alle ore 20.45, si giocherà la partita contro l’Inghilterra dove c’è anche Tammy Abraham, tornato tra i convocati. Il match, naturalmente, è a rischio e si disputerà soltanto se tutto sarà in sicurezza.

🚨 | A fire has broken out at Estadi Nacional where England are due to play Andorra tomorrow night pic.twitter.com/a9i9RcpIJD

— Football Daily (@footballdaily) October 8, 2021