La nuova sede della clinica Paideia è stata interessata da un incendio nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, Collina Fleming, quartiere di Roma nord. Non ancora aperta al pubblico, la sede è stata circondata da una grossa nuvola di fumo che si è alzata dall’edificio invadendo la zona circostante. Ancora non chiare le cause che hanno portato all’incendio, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo diverse persone rifugiate sul tetto.