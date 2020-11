Inaugurato il murales per Gigi Proietti al Tufello. Presente Fienga – VIDEO

Un altro tributo della Roma al Maestro Gigi Proietti, morto lo scorso 2 novembre all’età di 80 anni. Questo pomeriggio è stato inaugurato infatti il murales dedicato allo storico attore, comico, cantante, doppiatore e tifoso della Roma in Via Tonale 6, zona Tufello. Un murales promosso, tra gli altri enti, anche dalla stessa società romanista. Era presente anche Guido Fienga, CEO giallorosso, in rappresentanza della Roma. Di seguito, il video del murales che viene svelato, dal profilo Twitter del giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi.

🔴Gigi Proietti è tornato a casa. Inaugurato oggi a via Tonale, al Tufello, il murales dedicato al Maestro. Realizzato da Lucamaleonte nell’iniziativa di Roma Cares e Regione Lazio. #ASRoma #GigiProietti @CorSport pic.twitter.com/v8HIk1soTN — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 11, 2020