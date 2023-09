Corriere della Sera (G. Piacentini) – A ranghi ridotti per l’assenza dei 12 calciatori impegnati con le rispettive nazionali (compresi Bove con l’under 21, Pisilli e Pagano con la 20) e con molti Primavera aggregati, ieri mattina la Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria in vista della gara con l’Empoli, la buona notizia è la presenza in gruppo dell’attaccante iraniano Azmoun, arrivato in giallorosso con i postumi di un infortunio muscolare.