Corriere della Sera (G. De Santis) – Il giorno dello sbarco a Ciampino di Romelo Lukaku, arrivato a Roma lo scorso 29 agosto, rischia di diventare un pomeriggio amaro per i tifosi vandali arrampicatisi sui tettini delle auto per vedere il neo acquisto giallorosso. La Procura di Velletri ha, infatti, aperto un’inchiesta per individuare i responsabili dei vandalismi sulle macchine distrutte che potrebbero rischiare fino a 5 anni di reclusione. Il numero dei denunciati è destinato a salire nelle prossime ore. Saranno analizzati foto e video della giornata dello sbarco di Lukaku per individuare i responsabili. Martina Innamorati, una delle vittime di questi atti di vandalismo ha dichiarato: “Molti tifosi, gentili, sono stati generosi, offrendomi dei soldi per riparare il tettino – ha detto Innamorati al Corriere -. Anche dei carrozzieri si sono fatti avanti. Ma ho declinato. Voglio che paghino i vandali.“. Per il momento è comunque escluso che la Roma abbia responsabilità di quanto accaduto.