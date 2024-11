Il Messaggero (D. Aloisi) – Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ivan Juric, questa mattina la Roma torna ad allenarsi alla vigilia del match contro l’Union Saint-Gilloise. Incassata la fiducia dei Friedkin è tempo di pensare al campo. In Belgio è atteso il ritorno dal 1′ di Dybala. È fuori dalla lista dei convocati dell’Argentina (c’è solo Paredes) e avrà tempo per recuperare le energie durante la sosta. Il resto del tridente è ancora da scegliere. Dovbyk è uscito stremato dalla sfida del ‘Bentegodi‘ e può riposare. Pronto Shomurodov o nuovamente il numero 21 come falso nueve. Nella seconda ipotesi sulla trequarti spazio a Baldanzi e Soulé con Pellegrini che insidia entrambi.

Il momento per il capitano è nero. Ha ricevuto una pioggia di critiche anche dopo l’ultima partita. La casella dei gol è ancora ferma a zero e lunedì ha provato a ritrovare un po’ di serenità in famiglia. Festa di compleanno per il terzo figlio (Nicolò) che ha compiuto un anno. Cambi a centrocampo con la coppia Le Fée-Koné pronta a rifiatare. Spazio a Pisilli e Cristante. Sulla sinistra torna dal 1′ El Shaarawy. Dopo l’infortunio al polpaccio rimediato a Monza un mese fa ha giocato solamente due spezzoni di gara con Torino e Verona (causando il terzo gol dell’Hellas). Ora è pronto per giocare di nuovo titolare. Zalewski fuori e Dahl non è presente in lista Uefa. A destra scalpita Abdulhamid che non si vede in campo dalla trasferta svedese di Boras, ma Celik resta in vantaggio. In difesa spera di esserci Mats Hummels. Magari al posto di Ndicka che non ha ancora saltato un minuto da inizio stagione.

Il tedesco va ancora a caccia dell’esordio dal 1′ e nel frattempo rimbalzano le voci su un suo possibile addio a gennaio. Qualche club di Bundesliga si sta già muovendo per riportarlo in Germania. Out Hermoso che rischia di essere fuori anche domenica col Bologna. Straordinari in programma per Mancini e Angeliño. In porta come al solito Mile Svilar. Slitta l’esordio per Ryan che non è ancora mai sceso in campo. Allo stadio è previsto un clima di festa ed è in programma la celebrazione per il 127° compleanno dell’Union Saint-Gilloise. Per l’occasione il club ha organizzato un pre-show con Johnson dei ‘Righeira‘. L’artista italiano tifoso della squadra locale farà ballare lo stadio sulle note della famosa ‘Vamos a la playa‘.

Foto via [Getty Images]