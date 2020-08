Immobile: “La Roma? Friedkin porterà entusiasmo, saranno un avversario in più per la Champions”

Ciro Immobile è stato il punto di riferimento della Lazio di quest’anno. La squadra di Inzaghi è tornata in Champions League anche e soprattutto grazie alle reti dell’attaccante italiano. Proprio il centravanti biancoceleste, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha spiegato che vuole centrare anche il prossimo anno un piazzamento tra le prime quattro in classifica, ma avrà un’avversaria in più: la Roma di Dan Friedkin. Queste le sue parole in merito:

“Una Roma diversa la prossima stagione? La nuova proprietà porta sempre entusiasmo, immagino che Friedkin voglia alzare il livello della squadra, avremo un avversario in più per il posto in Champions“.