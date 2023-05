Immobile: “Finale tra Roma e Juventus in Europa League sarebbe importante per il calcio italiano”

Ciro Immobile, attaccante biancoceleste, nel corso della cerimonia per il Premio Nando Martellini ha espresso il suo pensiero su una eventuale finale di Europa League tra la Roma e la Juventus. Ecco le sue parole: “Per il calcio italiano è molto importante. C’è chi dice che il nostro calcio sia indietro rispetto agli altri, ma non è così. Sentivo un’intervista di Bernardo Silva che parlava della differenza dei vari campionati, ma non si può fare perché i campionati vanno giocati. La Premier ha più possibilità economica, ma ci stiamo facendo valere anche noi quest’anno”. Lo riporta sportface.it.